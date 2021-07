Sanremo: buche pericolose e parcheggio selvaggio in strada Borgo Tinasso, residenti chiedono un intervento (Foto)

Alcuni lettori di strada Borgo Tinasso a Sanremo ci hanno scritto per segnalare lo stato di degrado in cui versa da tempo l’inizio della carreggiata che si incrocia con via Galileo Galilei.

“Anche se fortunatamente – scrivono – l’intervento di qualche mese fa ha fermato la copiosa fuoriuscita d’acqua che spesso inondava la carreggiata, ora la strada è particolarmente tortuosa e servirebbe un lavoro di ripristino dell’asfalto. Senza dimenticare che, anche se ultimamente la situazione è migliorata, ci sono spesso problemi di traffico a causa delle auto parcheggiate pericolosamente e che, di fatto, costringono i pedoni a camminare in mezzo alla strada. Un fatto che, soprattutto in inverno e al buio, rischia di provocare incidenti”.

Ora i residenti chiedono però una riasfaltatura del primo tratto della strada, per evitare soprattutto alle moto, il rischio di cadere.