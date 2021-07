Sanremo: è andato in pensione Massimiliano Settime, per 39 anni in forza alla Polizia Municipale

E’ andato in pensione il 4 luglio scorso, dopo 43 anni di lavori dei quali ben 39 nella Polizia Municipale di Sanremo.

E’ Massimiliano Settime, molto conosciuto a Sanremo soprattutto per la sua attività in divisa. E’ stato il responsabile di diversi uffici della Municipale matuziana, tra cui quello di Tutela dell’Ambiente per poi approdare alla Polizia Giudiziaria e, quindi, all’Ufficio Verbali.

Ha rivestito anche molti altri compiti, tra i quali molto importante quello dell’installazione del sistema di video sorveglianza in città. E’ stato anche voce ‘informativa’ della città dei fiori, attraverso ‘la trasmissione ‘Buongiorno Regione’ su Rai Tre, da dove ogni giorno forniva la situazione del traffico.

A Massimo le congratulazioni di amici, parenti e del nostro giornale per la sua meritata pensione.