Chiusanico: danno fuoco ad alcune sterpaglie in campagna, l'incendio investe una 73enne che muore ustionata (Foto e Video)

Stavano probabilmente bruciando delle sterpaglie in una campagna a Chiusanico, quando il fuoco è sfuggito di mano a marito e moglie, entrambi residenti a Collegno, in provincia di Torino, attaccando la donna che, è morta a causa delle gravissime ustioni.

La vittima è Gabriella Ghirardo, 73 anni, mentre il marito Sergio Gaio, 74 anni, nativo di Collegno, è ricoverato in gravi condizioni al centro a Genova.

L'uomo ha tentato di soccorrerla ma, purtroppo, anche lui è stato investito dal fuoco ed è rimasto gravemente ustionato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Imperia, i volontari Aib dell’antincendio, il personale medico del 118 e le ambulanze.

Per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare; i sanitari hanno soccorso tempestivamente l'uomo le cui condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. Il rogo è avvenuto in una campagna di Borgo Castello, poco sopra il piccolo centro della valle. Sul posto anche il Sindaco, Gianni Agnese, e molti residenti. L’allarme è stato dato da figlio, 48enne, che era in Liguria insieme ai genitori, ma non era presente quando è divampato l’incendio. Fortunatamente non ha riportato ferite, ma come è comprensibile è in stato di shock. Marito e moglie, da quanto si apprende, alloggiavano in un piccolo camper.

E’ stato anche allertato l’elisoccorso che ha trasportato il marito della donna al centro grandi ustionati di Sampierdarena a Genova.