Doppio intervento dei Vigili del Fuoco: incendio a un escavatore a Bordighera e falso allarme a Sanremo

Doppio intervento nel tardo pomeriggio di oggi per i Vigili del Fuoco. Il primo ha visto i pompieri intervenire in via Iride dove, all’interno di un cantiere ha preso fuoco un escavatore.

Le fiamme hanno avvicinato della vegetazione vicina ma, fortunatamente, il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, ha consentito il rapido spegnimento delle fiamme.

Nel secondo i pompieri del distaccamento di Sanremo sono intervenuti in via Matteotti, dove era scattato l’allarme di un istituto bancario. C’è stato il timore di un furto o di un cliente rimasto bloccato al bancomat, come accaduto in una vicina banca alcune sere fa.

Fortunatamente si è trattato di un falso allarme.