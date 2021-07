Per medici e personale ospedaliero, attrazioni gratuite nei giorni di lunedì e mercoledì prossimi

“In questo periodo di emergenza covid 19 abbiamo visto e vissuto il dramma e il grande sforzo sostenuto dai medici e dal personale ospedaliero per aiutare tutte le persone che sono state colpite dal virus in questi due anni”. A comunicare una simpatica iniziativa in programma il 19 e 21 luglio 2021, sono gli esercenti dello spettacolo viaggiante della Riviera Ligure che vogliono così ringraziare tutte le persone che si sono prodigate in questo periodo coinvolgendo alcuni luna park della riviera, parchi di gonfiabili e altre attività dello spettacolo viaggiante, non solo della Liguria. “Vogliamo ringraziarvi – dicono - mettendo a disposizione di tutto il personale medico sanitario, gratuitamente le nostre attrazioni”.

Ecco i Luna park che partecipano all’iniziativa:

Andora

Spotorno

Pietra ligure

Diano Marina

Imperia

Savona

Borghetto Santo Spirito

San Bartolomeo al Mare

Massa

Albinia

Castiglione della pescaia

Parchi giochi gonfiabili

Bordilandiapark - città di Bordighera

Gummypark - città di Andora

Ruota panoramica - Città di Leguelia

Ruota panoramica - Città di San Bartolomeo al Mare

Trenini turistici Miletto Alassio Andora Loano

Grande ruota panoramica - Città di Riva Ligure

Grande giostra a catene - Città di Ceriale



Giostra romantica Sassuolo - Città di Sassuolo

Giostra bambini del tigullio - Città di Rapallo



Giostra bambini parco giochi Fiori Bruno - Città di Andora

Luna park città di Massa





L’iniziativa si terrà in due serate dalle 21.00 fino alla chiusura nei giorni 19 e 21 luglio 2021, il personale medico sanitario si presenterà all’ingresso delle varie attività dello spettacolo viaggiante che hanno aderito mostrerà il tesserino di riconoscimento e gli verrà consegnato un free pass o un carnet di biglietti omaggio Tempi e modi potrebbero variare in alcuni luna park".