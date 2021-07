Lanciata a Valbonne la 1^ edizione del Salone della Poesia

‘‘Dopo la tempesta torna sempre il sereno’’. Nella speranza di superare i momenti tragici di quest’ultimo millenno e con la voglia di dare libero sfogo ai propri sogni, alle proprie speranze, alle proprie passioni… sbocciano ovunque, come prati in fiore, eventi di ogni genere: l’umanità si risveglia alla vita, all’amore, all’arte nelle sue più variegate sfaccettature.

Sabato 10 e domenica 11 luglio, nella città di Valbonne (Alpi Marittime), alla presenza del sindaco Joseph Cesaro e dell’Assessore alla Cultura Karine Chakir, ha avuto luogo la prima edizione del ‘‘Salone della poesia’’, organizzato dalla stessa città e dallartista Alex Aubert.

Due giorni favolosi, vissuti in piena comunione con la natura e in armonia con autori e editori venuti dalle varie regioni della Francia, lieti di far conoscere e condividere con il pubblico le loro opere letterarie.

Fra gli autori, Maria Salamone, poetessa di fama internazionale, che ha presentato le sue raccolte in lingua francese e italiana ‘‘Pour un chant de vie’’ Éditions NEI, e ‘’In cammino per le vie del Cuore’’, Pegasus Edition. Come di consueto, ha tenuto una mostra di poesie in cornice, molto apprezzata per la sua originalità, nonché un recital di poesie in versione bilingue. Considerata l’unica poetessa in Francia che sia riuscita a vivere professionalmente del frutto della sua creazione, è questa sua esperienza che la poetessa di origine italiana ha voluto condividere con il pubblico presente. Un’esperienza segnata da lotte, sacrifici, sconfitte, ma anche di belle vincite che l’hanno portata in giro per il mondo : amore, perseveranza, passione… sono il suo credo, la sua filosofia e, se la poesia non potrà salvare il mondo, potrà tuttavia risvegliare le coscienze di noi tutti esseri umani. Ricordiamo che la poetessa residente a Cannes, è membro d’onore dell’Associazione ‘’Les Mots d’Azur’’ presieduta dal poeta Pierre-Jean Blazy, il quale è intervenuto sul podium della ‘‘Scène ouverte’’, con un bel gruppo di aderenti accesi di poesia.

Allorché oggi giorno si perdono i valori, è bello vedere che le nuove generazioni si stanno avvicinando nuovamente alla poesia, come Sacha Rodrigues, un giovanissimo scrittore di appena 10 anni, che ha presentato la sua prima fiaba ‘’Le rêve de Rose Lune’’, scritta in collaborazione con la mamma Alex. Infatti, la vedette del Salone della Poesia a Valbonne, é stata proprio lei, Alex Aubert, scrittrice, poetessa, cant‘autrice e interprete, la quale ha lanciato e organizzato la prima edizione, che non sarà l’ultima, dopo i ringraziamenti e la gratitudine di tutti gli autori e editori partecipanti. Ringraziamenti e gratitudine anche verso il sindaco Monsieur Cesaro e l’assessore Madame Chakir, i quali hanno dedicato a tutti indistintamente gran parte del loro tempo, onorandoli con la loro presenza.

Nelle foto dall’alto in basso, la poetessa Maria Salamone, l'Assessore alla cultura Karine Chakir, il Sindaco Joseph Cesaro e l'artista Alex Aubert; Il Presidente Pierre-Jean Blazy, l’artista Alex Aubert e il piccolo autore Sacha Rodrigues