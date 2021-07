Diano Castello: da domani tre giorni di festa con la 28a edizione del ‘Premio Vermentino’

Cresce ancora il Premio Vermentino di Diano Castello. L’edizione n° 28, la prima su tre giorni (domani, sabato e domenica) registra un ulteriore incremento di adesioni (102 etichette, di cui 92 per la categoria principale e 10 per quella speciale, per un totale di 66 aziende, con 7 regioni nuovamente rappresentate). Non sarà semplice, dunque, il compito della qualificata commissione esaminatrice che si insedierà domattina.

A presiederla è stato confermato il noto giornalista Paolo Massobrio, autore di numerose guide sulle eccellenze italiane, una delle quali è proprio il Vermentino. Al suo fianco otto esperti, tra cui tre donne: Michela Isola, miglior sommelier del Vermentino per Ais Liguria nel 2019, la giornalista-blogger e sommelier spezzina Elisa Alciati e Antonella Tavella dell’Enoteca del Barbaresco. Della componente maschile fanno parte Ivano Brunengo (Fisar Imperia), Giancarlo Orengo (Ais Imperia), Enrico Calvi, patron del ristorante I cacciatori di Imperia e presidente provinciale di Fipe Confcommercio, Paolo Madonia, docente dell’istituto alberghiero e direttore dell’hotel Des Anglais di Sanremo e Paolo Beraldi dell’Ordine dei Cavalieri del Grappolo d’oro. La commissione sarà chiamata ad assegnare anche, in base al punteggio acquisito, tre nuovi riconoscimenti: le lone d’oro, d’argento e di bronzo. Premi che prendono il nome dalle cisterne sotterranee che sono una della caratteristiche di Diano Castello. Un premio anche per la categoria speciale che riguarda particolari e innovative produzioni ottenute con significativa presenza di Vermentino.

Dal tardo pomeriggio, per i tre giorni, il borgo si animerà con degustazioni guidate, visite guidate, conferenze, mercatino km0, laboratori, area street food ed esposizioni.A disposizione, tra le 17 e le 23, un servizio di bus navetta gratuito, da Diano Marina (capolinea via C. Battisti). Nella giornata inaugurale, quella di domani, è previsto un wine tasting dal titolo “C’è Vermentino e Vermentino”, con Paolo Massobrio e altri esperti che esporranno i lavori della commissione e analizzeranno i vini espressione dei vari territori.

Uno degli appuntamenti clou della manifestazione sarà la celebrazione del gemellaggio tra il Comune di Diano Castello e il Comune di Neive, due dei Borghi più belli d’Italia, fissata per sabato alle ore 18, poco prima della cerimonia di premiazione. Nell’ambito del gemellaggio, nel tardo pomeriggio di domenica, si terrà una sfida di pallapugno tra la formazione locale Amici del Castello (serie C1) e la Morando Neivese (serie B). In palio la Coppa Vermentino, riprendendo una tradizione di alcuni decenni or sono. Il vino ospite di questa edizione è il Moscatello di Taggia, cui sarà dedicato un approfondimento nel pomeriggio di sabato, a cura della rete di imprese Terre del Moscatello.

Iniziative collaterali riguardano anche i Comuni limitrofi. Diano Arentino nel pomeriggio di domenica ospiterà una degustazione guidata presso il centro sportivo e di aggregazione Aldo Trucco, mentre nella giornata di sabato sarà possibile visitare e degustare due aziende: a Diano Gorleri, frazione di Diano Marina, presso il Poggio dei Gorleri (ore 11), a Diano San Pietro nell’Antico Frantoio Saguato.

Il 28° Premio Vermentino prevede anche spettacoli tutte le sere. Il mattatore di venerdì 16 sarà Andrea Di Marco che presenterà il suo nuovo spettacolo (la “prima” oggi a Genova) Stonato. Andrea Di Marco sarà presente già all’inaugurazione (teatro Concordia) delle 17.30 per rivivere gli spot di promozione dei prodotti liguri dop, di cui è stato protagonista. Seguirà, presso lo stand Assaggia la Liguria (spazio gestito dall’Enoteca Regionale e dei Consorzi di tutela dell’olio Dop Riviera Ligure e del Basilico Genovese Dop) un aperitivo “ligure dop” con il comico genovese. La serata del sabato sarà dedicata alla storia della canzone genovese, con Genova per Trio (Alessandro Delfino, Dario Caruso e Marco Pizzorno), mentre domenica Francesco Zino, accompagnato dai suoi musicisti, manderà in scena Caruggi e trenette, spettacolo di cabaret e canzoni dialettali liguri. Nel tardo pomeriggio di venerdì e sabato, inoltre, previsto intrattenimento musicale con la Karibe Band.

Arte ed eleganza sono racchiuse nelle tre mostre in programma, presso la sala esposizioni “U caruggiu dritu” (a cura di Gioia Lolli e Valeria Barbera) e presso il teatro Concordia (Oxana Sakharzeva). Non poteva mancare la presenza delle Fiat 500 dell’attivissimo Club Golfo Dianese, reduce da un importante meeting tenutosi proprio a Neive. L’area street food dell’evento sarà ospitata negli ampi spazi di piazza Matteotti. In questi giorni diversi ristoranti del dianese proporranno piatti a tema. A tal proposito, sempre maggior successo stanno ottenendo i Dian, i corzetti con il Vermentino e l’olio evo nell’impasto. Il Premio Vermentino rappresenta un importante momento di promozione delle eccellenze liguri.

"Nel borgo di Diano Castello si intrecciano storia, arte, bellezze architettoniche, importanti simboli del lavoro dell'uomo, frantoi,lone, fontane medievali, risseu e si celebra, in particolare, un vino che vive di sole e del respiro del mare: quel vermentino che l'enologo Luigi Veronelli definiva "dotato di personalissimo aroma". In questo contesto – afferma Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria, con delega all’agricoltura - si riconferma l'attrattività del longevo Premio Vermentino, ampliato su tre giornate, portabandiera della qualità dei vini italiani internazionalmente riconosciuti e parte integrante non solo delle radici culturali, ma del nostro paesaggio. La kermesse quest'anno è ancora più importante perché marca la ripartenza, un rinnovato senso di comunità attorno alle nostre eccellenze, e interviene come vetrina di assoluto prestigio in un periodo in cui aziende, cantine e consorzi hanno dovuto affrontare ulteriori sforzi nei modelli di comunicazione per mantenere vivo e personale il dialogo con i consumatori. Un plauso particolare infine all'ospite d'onore di questa edizione, il Moscatello di Taggia, e a chi guarda sempre al futuro, sia mantenendo i prodotti tradizionali sia innovando, come le etichette in lizza nella categoria speciale".

Oltre a sindaco e vicesindaco di Neive, rispettivamente Annalisa Ghella e Francesco Bordino, sarà presente a Diano Castello un alto esponente della Regione Piemonte, originario delle Langhe.

“È con grande piacere che a nome della Regione Piemonte – dichiara il vicepresidente Fabio Carosso – partecipo a questa storica manifestazione, che ha come obiettivo quello di promuovere un vino pregiato come il Vermentino, che ha in Liguria una delle sue culle naturali, ma il cui vitigno trova un terreno ottimale di crescita anche nei nostri territori della Valle Belbo e del Roero. L’edizione 2021 per noi piemontesi ha poi un significato speciale, perché si celebra il gemellaggio tra il Comune ligure di Diano Castello e il nostro Neive, due realtà accomunate dal fatto di fare parte entrambe dei “Borghi più belli d’Italia”, caratterizzate entrambe da un forte impegno per la produzione enologica di qualità, che si accompagna anche alla volontà di promuovere la gastronomia locale, le bellezze storiche e ambientali e la crescita del turismo. Mi auguro che questo legame tra i due paesi sia fautore di proficue sinergie per far conoscere i prodotti delle due terre, per migliorarne la qualità, per incentivare le giovani generazioni a dedicarsi a questo settore e per valorizzare entrambi i territori”.

Il Premio Vermentino è un’iniziativa del Comune di Diano Castello. La 28esima edizione si avvale del sostegno di Regione Liguria e Azienda Speciale della Cciaa Riviere di Liguria, del patrocinio di Ministero delle Politiche Agricole, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Prefettura e Provincia di Imperia, Associazione Nazionale Città dell’olio, Associazione dei Borghi più belli d’Italia e della collaborazione dell’Enoteca Regionale e dei Consorzi di tutela di olio DOP Riviera Ligure e del Basilico Genovese DOP e dei Comuni di Diano Arentino, Diano Marina e Diano San Pietro.

Gli sponsor e partner della manifestazione sono Arimondo Supermercati Pam ed Eurospin, Banca d’Alba, Intesa Grandi Impianti, Acqua Calizzano, Barisone Immobiliare e Club Ristoranti del Vermentino.