Bordighera: salta l'edizione 2021 di 'Un paese di sapori', era in programma a fine mese

Salta 'Un paese di sapori', la manifestazione organizzata da Confcommercio dedicata alla buona cucina e ai prodotti locali. Era in programma per il 29 e il 30 luglio a Bordighera, evento che ha sempre visto gremito di avventori il centro storico bordigotto, trasportando il turista in un viaggio enogostranomico nelle vie della suggestiva città alta.

Anche dall'amministrazione si dicono dispiaciuti in quanto 'Un paese di sapori' rappresenta un richiamo importante per il Comune e un'occasione su cui si punta molto per la promozione delle tipicità locali.