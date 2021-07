Apricale: domenica prossima, appuntamento con il mercatino di prodotti tipici e tanto artigianato

Domenica 18 luglio ad Apricale, uno dei borghi medievali più belli d'Italia, si terrà il consueto mercatino mensile di prodotti tipici.



“Le bancarelle saranno allestite a partire dalle 9.30 – spiegano gli organizzatori - e per tutto il giorno ospiteranno prodotti naturali come olio, miele, verdure biologiche a km0, torte dolci e salate, cosmetica naturale, tessuto ‘upcycled’ e tanto artigianato! Oltre all'attività dei cinque ristoratori del paese che sono pronti ad accogliervi! Questo mese in piazza, a partire dalle 19.00 ci sarà l'evento ‘Drumline summer twinning’ che vedrà affiancarsi la West coast drumline di Ventimiglia con la CMR drumline di Rovellasca (CO), per concludere in bellezza e musica una bellissima giornata insieme! Vi aspettiamo!”.