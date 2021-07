Sanremo: ‘Orto in condotta’ a San Pietro, grazie dai genitori che bacchettano il Comune per il no allo scuolabus

A conclusione di un altro anno scolastico complicato dall’emergenza covid, dalla piccola scuola di San Pietro i genitori vogliono ringraziare il personale scolastico per l’impegno e, soprattutto, per il progetto ‘Orto in condotta’ che abbiamo documentato qualche tempo fa e che tanto è piaciuto ai piccoli contadini.

“Abbiamo deciso di dar voce al lavoro delle insegnanti della nostra scuola Antonella, Patrizia e Vanessa che attraverso i PON dei progetti europei hanno lavorato alacremente da dopo la fine delle lezioni fino alla prima decade di luglio - scrivono le famiglie - il PON ‘Orto in condotta’ ha portato una ventata di innovazione e di leggerezza ai nostri bambini dopo il trascorso anno scolastico scandito da quarantene e DAD. Non ci crederete, ma i nostri figli ci svegliavano al mattino chiedendoci di accompagnarli a scuola perché avevano da fare con le maestre, così ci dicevano. Durante le tre settimane si sono trasformati in tanti piccoli agricoltori, hanno zappettato, piantato, annaffiato ed inoltre hanno imparato che dai prodotti di Madre Terra si può ricavare la marmellata, fatta da loro, il sapone all'olio d’oliva fatto da una maestra, delle opere d'arte prodotte con semplici legnetti e pietruzze oppure del profumo alla lavanda o ancora del sale alle erbe aromatiche”.



“Durante questo periodo ci siamo sentiti parte di una vera comunità in quanto siamo stati coinvolti dalle insegnanti che hanno organizzato escursioni in montagna e gite a Dolceacqua e ai giardini Hanbury - proseguono i genitori - i nostri figli sono tornati a sorridere e a dimenticare la pandemia e gli effetti da essa prodotti quali la mancanza di socialità, l’andare in posti nuovi insieme, il pranzare a sacco fuori. È stato tutto bellissimo e noi vogliamo ringraziare queste docenti che con ostinazione e lavoro hanno creato questa piccola magia”.

Non manca, però, una nota dolente, figlia della mancanza concessione dello scuolabus da parte del Comune per una gita nella natura, a San Romolo: “Solo in fondo c’è una piccola nota stonata data dalla mancanza di sinergia tra scuola ed enti locali. Le insegnanti avevano fatto richiesta dello scuolabus per accompagnare i bimbi a San Romolo. A tale domanda scritta, si sono sentite rispondere che il Comune non ha fondi per poter portare dei bambini da una parte all’altra all'interno poi dello stesso comune. Noi genitori ci siamo tassati più volte per poter far fare le uscite. Siamo rammaricato che la dirigente Marina Morandi ritenga che alcune attività come queste debbano essere tagliate a favore poi di quali? I bambini e la loro crescita sono da mettere al primo posto e non dopo a…Con queste parole vi salutiamo e vi invitiamo a venire a vedere la nostra piccola scuola che è una gemma per noi preziosa”.

Per chiarire questo ultimo punto, abbiamo contattato il Comune dal quale ci hanno fatto sapere che il finanziamento dello scuolabus è legato all’anno scolastico, quindi da settembre a giugno. L’attività della scuola di San Pietro era in programma il 1° luglio e, quindi, non rientrava nel periodo di finanziamento del mezzo. L’attività extrascolatica, quindi, non è a carico del Comune. E, purtroppo, anche durante l’anno scolastico talvolta mancano i fondi per l’utilizzo dello scuolabus, i fondi di palazzo Bellevue non sono più quelli di un tempo.