Ventimiglia: molti migranti sdraiati davanti ai portoni, oggi pomeriggio è accaduto in via Ruffini (Foto)

Non si placano le proteste dei ventimigliesi per la presenza di molti migranti che, non trovando luoghi di accoglienza, occupano portoni e androni di palazzi e case del centro, dove spesso si coricano per dormire.

Accade in diverse zone della città di confine e, questo pomeriggio uno di loro si è sdraiato davanti a un portone di via Ruffini. Sono in molti, tra i residenti, a sostenere che ormai la situazione è giunta al limite e chiedono a gran voce che venga presa in mano dalle autorità competenti per evitare che si ripetano in continuazione.

Nelle scorso settimane, lo ricordiamo, non sono mancate le invettive del Sindaco Scullino e le risposte del Prefetto, sulla presenza dei profughi nella città di confine mentre, l’altra sera si è registrata una rissa, nella zona a ridosso di Ponte San Luigi.