Sanremo: la vegetazione invade la strada per San Romolo, in alcuni tratti si viaggia su un’unica corsia (Foto)

Sanremo, insieme ai Comuni limitrofi, sta facendo tanto per promuovere non solo le bellezze del nostro mare, ma anche le infinte possibilità dell’entroterra. Trekking, bicicletta, equitazione, lo sport all’aria aperta che tanto è tornato d’attualità nel desiderio comune di cercare svago lontano dalla folla dopo l’emergenza covid.

Ma la strada che porta alle alture di Sanremo non sempre si mostra all’altezza delle bellezza di San Romolo. Tante le segnalazioni che negli ultimi giorni sono arrivate alla nostra redazione. Una, su tutte, ha destato la nostra attenzione, tanto da voler verificare di persona la situazione.

“Chiedo la vostra attenzione in merito alla situazione della strada che porta verso San Romolo - scrive un lettore alla redazione - ieri pomeriggio mi è capitato di recarmi lì alla ricerca di un po’ di fresco. Vorrei sapere, ma come è possibile che la strada sia coperta di vegetazione così tanto da costringere le macchine a viaggiare completamente in mezzo alla carreggiata? Il rischio di incidente è alto. La strada non è sicuramente larga di suo. E non dico che debba essere perfetta, abbiamo il centro che ci ricorda ogni giorno che le strade sono un colabrodo. Ma addirittura rischiare di rovinare i mezzi o peggio ancora di provocare un incidente perché non si sa più dove mettere le ruote mi sembra eccessivo. Basterebbe semplicemente tenere pulita la strada”.

“Mi è parso di capire che sono già state fatte svariate segnalazioni - conclude la mail - quindi mi chiedo: è possibile che si aspetti sempre che capiti qualcosa prima di prendere provvedimenti? Forse il sindaco Biancheri dovrebbe incominciare a tenere conto delle difficoltà che gli vengono fatte presenti e magari fare un giro per Sanremo e frazioni per capire la situazione a che punto è arrivata”.

La strada, in effetti, in alcuni tratti è letteralmente invasa dalla vegetazione, situazione che se da un lato può anche essere simbolo di immersione nella natura, dall’altro costringe i mezzi a transitare in mezzo alla carreggiata con pericoli notevoli su una strada già stretta.

Nel periodo di massima promozione dell’entroterra si spera ora in un intervento deciso per la sistemazione del verde che accompagna gli amanti dell’entroterra verso San Romolo.