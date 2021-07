Auto contro lo spartitraffico a uno scambio di carreggiata: famiglia di quattro persone portata in ospedale

Picchiano violentemente con l’auto contro lo spartitraffico in corrispondenza di uno scambi di carreggiata e finiscono in ospedale.

E’ avvenuto nella tarda serata di ieri alle 23.30 sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia nella zona di San Bartolomeo al Mare. Una famiglia di quattro persone stava viaggiando in direzione Ventimiglia quando, per cause ancora in via d’accertamento, è finita contro lo spartitraffico.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco e alcune ambulanze, insieme alla Polstrada e agli operai della A10. Tutti gli occupanti del mezzo sono rimasti feriti. La più grave è una donna, trasportata al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure. Ferite più lievi per il marito e i due figli, che sono stati accompagnati al ‘San Paolo’ di Savona.

Il traffico, scarso a quell’ora, ha subito lievi rallentamenti.