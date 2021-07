Inaugurazione di Cala del Forte a Ventimiglia: Toti "Questo porto simbolo della ripartenza del Mediterraneo"

"È un simbolo della ripartenza, anche fisica: abbiamo visto crescere questo porto nei mesi passati, quando tenere aperti i cantieri non era facile e oggi lo vediamo finito, in tempo per una ripartenza che coinvolgerà tutto il Mediterraneo e ci accompagnerà per i prossimi anni”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è intervenuto all’inaugurazione del nuovo Porto di Cala del Forte, a Ventimiglia. Per Regione Liguria erano presenti anche il vicepresidente della Regione Alessandro Piana e gli assessori Marco Scajola e Gianni Berrino. “Oggi è una giornata importante perché questo bellissimo porto viene inaugurato dopo un periodo di emergenza sanitaria che ha accomunato Italia e Francia e tutto il mondo".

“È anche un esempio di collaborazione – prosegue Toti - che apre una strada per tutti noi e spero sia una strada lunga, che porti soddisfazioni sia per il Principato di Monaco che ha investito in questa straordinaria opera, davvero bella, sia per i cittadini di Ventimiglia. La Liguria è il primo distretto di produzione della nautica in Italia ed è bello vedere luoghi come questo, in cui sono ospitate le imbarcazioni costruite dalle nostre maestranze. Molto spesso intorno alla nautica e ai grandi yacht c’è stato in passato un atteggiamento un po’ snobistico, come se fossero un giocattolo per persone ricche e un po’ annoiate".



"Non è così: attorno a questo mondo ruota la speranza di tanti giovani di avere un futuro, una vita. Non si tratta di giocattoli a disposizione di qualcuno ma di un pezzo dell’industria e del design, che offre opportunità lavoro e occupazione a migliaia di persone. Per questo dobbiamo continuare con grande cura ad investire in questo settore. Ringrazio chi ha creduto in questa iniziativa e contribuito a creare questo gioiello: il Principato di Monaco, il Comune di Ventimiglia e anche Regione Liguria. Noi ci siamo e qualsiasi cosa il Principato intenda fare qui – conclude - avrà nella Regione un partner attento e presente”.