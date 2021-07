Sanremo: appello del consiglio comunale per l'Aurelia Bis, Di Muro "La Lega garantirà il suo impegno in Parlamento"

“Raccogliamo con piacere l’appello del Consiglio comunale di Sanremo a favore dell’Aurelia Bis".



Così il deputato della Lega Flavio Di Muro, commissario provinciale Lega in provincia di Imperia, interviene in merito alla richiesta partita dalla città dei fiori. "La Lega si è sempre impegnata per tutte le infrastrutture necessarie in un territorio isolato a causa della viabilità ormai vetusta. La nomina del commissario per il tratto imperiese dell’Aurelia bis - e di tutte quelle opere con progetti adeguati - rappresenta un concreto passo avanti" - aggiunge Di Muro.

"A prescindere dalle responsabilità di chi non ha completato l’iter in modo coerente con le disposizioni, la Lega garantirà - in soccorso al territorio - il suo impegno in Parlamento con altrettanta energia per permettere anche la programmazione del tratto di Aurelia bis a Sanremo e nell’estremo Ponente della provincia" - conclude Di Muro.