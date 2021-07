San Bartolomeo al Mare: sette serate di musica e teatro in Piazza Torre Santa Maria, da lunedì la settimana del M&T Festival

Si scalda l'estate di San Bartolomeo al Mare con l'arrivo ormai prossimo degli spettacoli del M&T Festival (Piazza Torre Santa Maria, dal 5 al 11 Luglio) giunto quest'anno alla 27ma edizione. Una settimana di spettacoli di musica e teatro, con artisti di livello nazionale e internazionale, un mix di reggae, jazz, rock e un pizzico di amarcord.



"Passeremo un'estate in sicurezza - spiega il Sindaco Valerio Urso - i posti a sedere saranno meno della metà del consueto, verrà chiesto di rispettare tutti i protocolli anti Covid-19. Per il M&T Festival mettiamo in piedi una logistica molto robusta, ad esempio il palco sul quale si svolgono gli eventi. Tutti gli spettacoli sono gratuiti".



La prima serata del M&T Festival prevede l'esibizione degli Africa Unite, un gruppo musicale rocksteady-dub-reggae nato a Pinerolo (TO) nel 1981. Il nome deriva dall'omonima canzone di Bob Marley, profeta della musica giamaicana, artista al quale gli Africa Unite si sono sempre direttamente ispirati. Sono considerati dalla critica la band più autorevole del panorama reggae italiano. Si definiscono «i vecchiacci» del genere. Ma in verità sono un’istituzione della nostra musica, che sa declinare in maniera personale e italiana gli input che vengono dalla Giamaica, riempiendo la discografia (tredici album in studio) di messaggi politici e sociali come quelli sull’antifascismo militante, di contaminazioni punk e rock, esibendosi tra l’altro in tutto il mondo.



M&T Festival - 27ma edizione

5/7 – Africa Unite

6/7 – 'Prima o poi un titolo lo trovo' di e con Federica Sassaroli (teatro)

7/7 – Wind Tales Quartet

8/7 – 'La domanda perfetta' (teatro)

9/7 – Lambretta Ska Jazz

10/7 – Beatbox

11/7 – Aldo De Scalzi band

Ingresso gratuito. Posti limitati con accesso limitato causa norme anti Covid-19.