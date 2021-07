Ventimiglia: posato l'asfalto sulla nuova strada che collega il centro storico al waterfront

Recuperata la strada che interessava un vecchio cantiere, fermo da quattro anni, in zona 'funtanin' al centro storico, per circa 30 posti auto in zona.

Ora, svincolato, il cantiere riparte e sono già iniziati i lavori di posa dell'asfalto di cui si sta occupando interamente la società 'Borgo del Forte', con i ringraziamenti del sindaco Scullino. Una strada che unisce la città vecchia con il nuovo lungomare conducendo al nuovissimo porto.



Prevista per domani la fine dell'intervento, poi sarà predisposta la segnaletica, recuperando inoltre 27 posti auto, importantissimi per i cittadini specialmente durante la bella stagione, uno spazio per l'isola ecologica, riuscendo così a permettere il transito del trasporto urbano creando finalmente un anello di collegamento tra il centro storico e il waterfront.