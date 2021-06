Sanremo: maggio ricco di iniziative per il Rotary Club, termina il mandato del presidente Foglino

A maggio il Rotary club Sanremo ha completato due services che hanno visto la fornitura di prodotti alimentari, rispettivamente all'Emporio Solidale ed al Don Orione. Sempre nello stesso mese è stato fatto anche il restauro delle targhe poste sui principali siti storici cittadini, il cui insieme costituisce un percorso turistico per la città e l'apposizione di due cartelloni stradali, alla Foce ed a San Martino, indicanti i dati identificativi del club.



"Il Rotary Sanremo, per la realizzazione dei summenzionati services, rivolge un particolare ringraziamento al Conad Permare, nella persona di Franco Lupi; alla ditta Fratelli Beccaria di Camporosso, nella persona di Giancarlo Beccaria; all'Ops group di Albenga, nella persona di Giovanni Puricelli; a Marco Gavino, socio del Rotary Sanremo. - sottolinea il presidente del club, Maurizio Foglino, giunto al termine del proprio mandato - ringrazio il club e il direttivo per la fiducia e la collaborazione nel portare a compimento le diverse iniziative di quest'anno rotariano".