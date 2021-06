‘Per amore, per il mare’ di Bordighera: la pulizia dei fondali nel porto 'bandiera blu'

Qualche ancora, tubi, catene, cavi di ferro e numerosi sacchetti di plastica. Questi sono solo alcuni dei rifiuti che sono stati tolti dal porto turistico di Bordighera dove questa mattina si è svolta la terza edizione Di ‘Per amore, per il mare’.

Una pulizia dei fondali organizzata dal Comune, ha visto impegnato in prima persona il sindaco Vittorio Ingenito​, fianco a fianco con numerosi altri membri dell’amministrazione e con i volontari.

L’intervento di recupero subacqueo è stato possibile grazie ai sub del diving Riviera dei Fiori. Gli oggetti recuperati sono stati poi trasferiti a bordo di un mezzo della Docks Lanterna per il successivo smaltimento. La pulizia proseguirà fino a mezzogiorno e interesserà anche le acque antistanti.

“Siamo davvero fieri della Bandiera Blu per gli approdi turistici che ci è stata assegnata quest’anno per la prima volta - dichiara l’Assessore Marco Laganà - oltre al riconoscimento per le spiagge: la salvaguardia della natura, dell’ambiente e del paesaggio sono per noi obiettivi fondamentali dall’inizio del mandato. Il successo delle edizioni precedenti ci ha inoltre reso consapevoli di quanto questi temi stiano a cuore anche a molti cittadini, che generosamente hanno speso il loro tempo e la loro energia. Per questi motivi, dopo la forzata sospensione a causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo fortemente voluto riproporre Per amore, per il mare: insieme possiamo davvero fare la differenza”.

La gallery fotografica è stata realizzata dal nostro fotografo Eugenio Conte