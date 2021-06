Giocare a golf con il proprio cane in provincia di Imperia: possibile o impossibile?

L’estate 2021 entra nel vivo e i turisti tornano scegliere la riviera per una vacanza tra relax, natura e sport all’aria aperta. Grande protagonista è il golf, amato specie dai vacanzieri lombardi e piemontesi, motivo di grande attrattivi per i ‘green’ a pochi chilometri dal mare.



Ma chi condivide la vacanza con il proprio cane deve rinunciare o può concedersi qualche ora di relax e sport con il fidato amico a quattro zampe? I club della nostra zona sono pronti ad accogliere tutti e garantire a tutti di trascorrere una piacevole giornata nel modo migliore possibile?

Se fossimo in Austria, prima nazione dell’Europa Occidentale a rendere i propri campi pet-friendly, la risposta sarebbe solo una: il cane può entrare. Punto. In Italia, invece, la situazione non è ancora definita per tutti, nonostante l’ammissione degli amici a quattro zampe nei Golf Club (e, di conseguenza, l’accessibilità delle aree) sia, ormai, un obbligo di legge.

In provincia i turisti possono scegliere tra il Golf degli Ulivi di Sanremo e il Castellaro Golf. Nel primo caso è però in vigore il divieto all’introduzione dei cani, anche nella club house, come spiega ai nostri microfoni il presidente Silvio Maiga: “Abbiamo un regolamento, approvato molti anni fa e che volendo potrebbe essere modificato, che prevede il divieto di introdurre cani sia sul campo da gioco che nella club house. È una questione anche di igiene siccome spesso alcuni non controllano i cani”.

Il Golf degli Ulivi, quindi, chiude ai cani. Ma è pur vero che negli anni non c’è mai stata grande richiesta. “La norma andrebbe verificata e può essere che sia sottoposta all’esame di qualche prossima assemblea - conclude Maiga - anche se, a dire il vero, non vedo una grande richiesta”.

Nessuna risposta, invece, dal Castellaro Golf. Telefonicamente la struttura non dà risposte e, nonostante l’invio di una mail come richiesto, ancora non abbiamo avuto la loro posizione in merito alla presenza di cani sul ‘green’ e in struttura. Attendiamo, quindi, la risposta per poi pubblicarla nel nostro articolo dedicato.