Bordighera: elicottero in azione su Monte Nero per l'esercitazione antincendio con Vigili del Fuoco e Protezione Civile (Foto e video)

Esercitazione ieri a Monte Nero di Bordighera per Vigili del Fuoco e Servizio Antincendio Boschivo della Protezione Civile. L'iniziativa si è svolta in un clima di collaborazione tra enti, con la partecipazione di Regione Liguria e del Comune della città delle palme.

In ricordo di Jannelli e Giacchino sono stati deposti dei fiori e sono stati onorati con un getto d'acqua simbolico proiettato dai mezzi dei volontari accompagnato dal suono di una sirena. Quest'ultimo significativo momento è stato anche un monito per le attività di Vigili del Fuoco e Volontari, in un'ottica di formazione continua, per operare in sicurezza e con spirito di collaborazione. Sentimenti alla base dell'esercitazione.