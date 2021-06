Bordighera: Cittadinanza Onoraria a Gilberto Salomoni, la soddisfazione dell'ANPI locale

Il Consiglio Comunale di Bordighera, nella seduta di Giovedì 24 Giugno 2021, all'unanimità, ha conferito la Cittadinanza Onoraria al Dottor GILBERTO SALMONI, quale sopravvissuto al lager nazista di Buchenwald.



"Per il suo impegno di testimone - si spiega nella nota - in particolare verso i giovani, per onorare e ricordare i molti concittadini deportati che Salmoni emblematicamente rappresenta, per la sua iscrizione e partecipazione all'attività dell'ANPI locale, per i legami amicali con Bordighera.

L'ANPI, che aveva ripetutamente richiesto il conferimento dell'onorificenza, certa di interpretare i sentimenti della Cittadinanza, esprime la più viva soddisfazione per tale provvedimento col quale il Consiglio Comunale ha scritto unanimemente una delle più belle pagine della storia di Bordighera. Dimostrando, se mai ce ne fosse stato bisogno, che i valori di libertà, giustizia, pace, uguaglianza e solidarietà della nostra Costituzione e la condanna delle dittature, sono patrimonio culturale che vede uniti tutti i cittadini, ben al di sopra della quotidiana dialettica politica. Una bellissima giornata, in tutti i sensi, per la Città di Bordighera e non solo. Anche se il merito in conclusione va ascritto a tutto il Consiglio Comunale, l'ANPI esprime pubblicamente la riconoscenza e i sentiti ringraziamenti, per la formulazione e la presentazione della Mozione, alla Professoressa Mara Lorenzi che ha illustrato e documentato con grande efficacia i motivi che giustificano il provvedimento; al Dottor Giuseppe Trucchi, al Signor Giovanni Ramoino e al Signor Massimiliano Bassi, che hanno co-firmato la Mozione e all'Architetto Giacomo Pallanca che, pur non essendo tra i firmatari della Mozione stessa, l'ha sostenuta in modo convinto e determinante".