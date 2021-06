Dolceacqua: domenica prossima, annullo filatelico di Poste Italiane dedicato ai piccoli comuni

Dolceacqua è uno dei Comuni liguri scelti da Poste Italiane per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura, legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. A questo scopo è stato realizzato un annullo filatelico dedicato, che sarà disponibile domenica prossima dalle 9:15 alle 13 in Piazza Mauro.

"Poste Italiane e il Comune di Dolceacqua - si spiega nella nota - celebrano il primo incontro di sinergie verso il gemellaggio con il Comune di Monaco. L’annullo, nel formato tondo, riproduce i due stemmi simbolo dei due Comuni, le cartoline edite da Poste Italiane, pubblicate in edizione limitata, riproducono un dipinto di Raimondo Barbadirame, noto pittore dolceacquino, pittore dei primi del novecento".

L’iniziativa di Dolceacqua è parte del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, annunciato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della seconda edizione 'Sindaci d’Italia' del 28 ottobre scorso a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

Questa iniziativa segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicina ancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese. L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

Il timbro figurato sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Sanremo in via Roma, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, a partire da lunedì 28 giugno e per i centoventi giorni successivi all’evento, per poi essere esposto presso il Museo Storico delle Poste e delle Telecomunicazioni di Roma sito in viale America, sede del Dipartimento Comunicazioni del Ministero Sviluppo Economico.