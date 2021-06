Ventimiglia: tre auto si scontrano in corso Genova, quattro feriti e traffico paralizzato nella zona

Mobilitazione di soccorsi, questo pomeriggio poco dopo le 17 in corso Genova a Ventimiglia. Secondo una prima ricostruzione tre auto si sono scontrate per cause ancora in via d’accertamento, nella zona dell’Oviesse.

I mezzi hanno subito gravi danni anche se sembra al momento che si siano registrati quattro feriti (tutti uomini di 15, 64, 65 e 80) che non sarebbero in gravi condizioni. Tutti sono stati portati in ospedale a Bordighera, due in codice giallo di media gravità e due in verde.

Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti anche perché gli agenti della Municipale sono stati costretti a chiudere la strada al traffico, tra via Chiappori e via Dante, per consentire l’intervento e la rilevazione dell’incidente.