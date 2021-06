Taggia: discarica a cielo aperto a due passi da case popolari e comune, dopo oltre 20 anni l'area diventerà un parcheggio

Una discarica a cielo aperto a lato delle case popolari di Taggia. Non ci sono altri termini per definire l'ammasso di rifiuti che nei mesi, forse anni, sono stati accumulati al limitare di questo spazio, di proprietà di ARTE e Comune asservito come parcheggio pubblico.

La situazione è destinata a cambiare nel breve periodo. "Ci stiamo lavorando - conferma Antonio Parolini, amministratore unico di Arte - Quell'area è compresa in una convenzione risalente al 1996 siglata tra il nostro ente e il comune. C'è un oggettivo problema ma abbiamo già preventivato gli interventi di pulizia e messa in sicurezza, oltre alla posa del bitume necessario a farci un parcheggio".

Infatti entrambi gli enti puntano ad avere un parcheggio degno di tale nome, andando a chiudere la partita legata alla convenzione. "Quello spazio lo ereditiamo da uno scomodo passato. - rimarca il sindaco di Taggia, Mario Conio - Si tratta di una convenzione mai perfezionata tra Comune e Arte in merito alla realizzazione dei vicini fabbricati di edilizia popolare. Siamo consapevoli delle criticità in quest'area dovute al poco controllo. Abbiamo ripreso i contatti con ARTE che si è dimostrata collaborativa e così abbiamo avviato un percorso, già in fase avanzata che porterà ad un parcheggio pulito e controllato. In modo che non si possa più vedere scempi di questo tipo".