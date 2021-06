Prodotti dietetici a base di compresse: come e quando funzionano

Oggi come oggi, complice le maggiori conoscenze scientifiche, si hanno in mano molte più conoscenze relative all’alimentazione. Tra gli aspetti da approfondire quando la si chiama in causa rientrano le peculiarità dei prodotti dietetici a base di compresse. Come funzionano? Quando funzionano? Scopriamo, nelle prossime righe di questo articolo, la risposta a questi interrogativi.

Integratori a base di compresse: come funzionano?

Il mercato offre tantissime alternative tra cui scegliere quando si parla di prodotti dietetici a base di compresse. Quando ci si chiede come funzionano, è possibile dare una risposta generale. A prescindere dagli ingredienti, questi supplementi agiscono permettendo al nostro organismo di integrare determinati nutrienti grazie ai quali è possibile apprezzare un contributo al mantenimento del peso.

Quest’ultimo obiettivo viene perseguito in diversi modi. Ci sono integratori caratterizzati dalla presenza di ingredienti che favoriscono l’accelerazione del metabolismo. In altri casi, come per esempio quello dell’integratore Reduslim per dimagrire, si ha a che fare con un aumento dell’apporto di fibre e, di riflesso, con un’attività più intensa dell’intestino (la stipsi, infatti, può contribuire a lungo andare all’aumento di peso).

Questa breve parentesi relativa alle fibre ci permette di parlare di un altro aspetto importante del funzionamento dei prodotti dietetici a base di compresse. In alcuni frangenti, si ha a che fare con supplementi contraddistinti da ingredienti che aiutano a tenere sotto controllo l’assorbimento degli zuccheri.

In questo modo, si evitano i picchi glicemici. Questi ultimi, molto spesso, sono alla base dell’aumento di peso in quanto favoriscono l’appetito e la voglia, in quello che si può a ragione definire un circolo vizioso, di cibi zuccherati.

Quando funzionano?

Quando funzionano i prodotti dietetici a base di compresse? Approfondire la risposta a questo interrogativo è un aspetto importantissimo per la salute, a tutte le età. La prima cosa da dire è che questi supplementi concretizzano la loro efficacia nel momento in cui si ha a che fare con un’effettiva carenza. Quest’ultima può essere dovuta a scelte alimentari non propriamente corrette, ma anche a difficoltà di assorbimento (alla luce di quest’ultimo punto, è cruciale focalizzarsi su integratori biodisponibili).

In generale, prima di iniziare a prendere qualsiasi prodotto è bene consultare il proprio medico curante e farsi prescrivere esami del sangue completi.

Un altro punto da considerare quando ci si chiede se i supplementi alimentari a base di compresse funzionano chiama in causa le situazioni in cui si ha a che fare con una dieta completa ed equilibrata e, ovviamente, contraddistinta da un’attenzione continua all’apporto calorico.

Gli integratori, siano essi in compresse o in polvere, come si può leggere sulla loro confezione non vanno considerati come dei sostituti di una dieta sana e varia. Per vedere risultati dal punto di vista del dimagrimento, è molto importante anche curare l’apporto idrico, soprattutto nei casi in cui l’obiettivo è quello di dare una scossa all’intestino pigro.

La consulenza del medico è cruciale anche per un altro motivo, ossia quello delle allergie e delle intolleranze. Non sono rare le situazioni in cui queste situazioni vengono scoperte in età adulta. Dal momento che non vale la pena rischiare, il fai da te quando si parla di integratori andrebbe evitato ed è sempre il caso di concordare con il proprio medico di fiducia l’esecuzione di test allergici e delle intolleranze ad hoc.

Concludiamo rammentando che quando si interagisce con questo professionista per valutare l’assunzione di integratori, è opportuno essere chiari in merito agli eventuali farmaci assunti (in alcuni casi è possibile avere a che fare con delle incompatibilità).