Come ingaggiare le migliori hostess di Milano

La zona bianca sembra essere finalmente alle porte in tutta Italia. E con essa ripartiranno gli eventi mondani, privati e aziendali. Ma soprattutto ripartirà il settore fieristico, un settore molto importante per il nostro paese perché genera un indotto di oltre 60 miliardi.

Le fiere, oltre ad essere un’importante vetrina per le aziende perché permettono il contatto con altre aziende di settore e con potenziali clienti da tutto il mondo, svolgono anche un ruolo sociale in quanto contribuiscono a creare molta occupazione. Basti pensare a tutto lo staff e fornitori che ruotano intorno all’organizzazione di una fiera.

Grazie all’aiuto di ToGet4U, agenzia di hostess a Milano, in questo articolo voglio parlare proprio di una delle figure principali di questo settore, ovvero l’hostess per fiera, e soprattutto dove trovare le migliori.

Ruolo dell’hostess

Una hostess in fiera ha un ruolo solo apparentemente semplice. Spesso si pensa (erroneamente) che il suo compito sia fare “bella presenza” e accogliere gli ospiti. Invece non è così.

L’hostess, con il suo atteggiamento del corpo, deve creare immediatamente un clima di accoglienza ai visitatori dello stand o spazio espositivo, infondendo quella fiducia e quel senso di “benvenuto” che predispone il potenziale cliente a richiedere informazioni o avviare una trattativa.

Molti visitatori intervistati infatti hanno dichiarato che tra i motivi di visita allo stand c’è stato un primo impatto positivo generato dallo staff addetto all’accoglienza, in primis le hostess.

Quindi da questi dati si evince come la scelta delle hostess in una fiera sia molto strategico per il successo e la visibilità di un’azienda.

Spesso poi, oltre all’accoglienza, vengono richieste alle hostess degli skill tecnici, come la conoscenza delle lingue (oltre all’inglese che ormai viene dato per scontato, la conoscenza di una seconda/terza lingua straniera rappresenta un plus spesso ben remunerato) e un minimo di abilità “commerciale” come quella di avviare una trattativa o introdurre il catalogo prodotti dell’azienda.

Tutto questo pacchetto di conoscenze aumenta le probabilità che la fiera si riveli un successo per l’azienda partecipante.

Dove trovare le migliori hostess a Milano

Milano è senza dubbio il cuore del business italiano dove si concentra il maggior numero di fiere. Ma anche se state cercando hostess a Roma, Torino, Verona, Rimini, il posto ideale dove trovarle è sul web, nei diversi portali come ToGet4U, ma ce ne sono anche altri. Su Torino ad esempio Hostess-Torino è molto valido.

Su un portale di hostess e staff per fiere ed eventi che agevola l’incontro tra professionisti e aziende, ogni hostess può registrarsi gratuitamente e creare il proprio profilo, indicando le proprie caratteristiche, esperienze passate, attitudini e anche le tariffe richieste.

Questo permette subito di capire il costo da sostenere qualora si desiderasse una specifica hostess del portale.

Successivamente si può scegliere se contrattualizzare direttamente l’hostess oppure lasciare tutte le incombenze ai titolari dei portali, compreso il coordinamento e l’assicurazione del personale.

Il vantaggio per l’azienda è quello di capire subito la professionalità dell’hostess che si ha di fronte e il relativo costo da sostenere per ingaggiarla, oltre al fatto che un’hostess che decide di mettersi in proprio, per essere ingaggiata direttamente, dà un segnale di sicurezza e di persona più dinamica e sicura di sé rispetto alla classica ragazza che, inesperta e magari poco efficace, non sapendo come muoversi decide inevitabilmente di affidarsi ad un’agenzia.

Nulla vieta che molte professioniste del settore optino per entrambe le scelte (sia portale che la classica agenzia) per aumentare le proprie possibilità di ingaggio per fiere e altri eventi aziendali.