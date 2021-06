Covid: Giovanni Cenderello rassicura “La situazione migliore da 15 mesi a questa parte. E sui sanitari che non si sono vaccinati...”

“La situazione Covid è la migliore da 15 mesi a questa parte”. La rassicurazione arriva dal dottor Giovanni Cenderello, primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Sanremo, ospite ieri sera della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’.

“Attualmente abbiamo tre pazienti ricoverati – ha spiegato - di cui due saranno dimessi adesso e uno probabilmente entro i primi giorni della prossima settimana. Stiamo arrivando finalmente alla fine di queste seconda o terza ondata. Ora sarà fondamentale che entro l’autunno la maggior parte delle persone si sia vaccinata. Il rischio è se non arriveremo a settembre con una buona percentuale di popolazione che ha completato le due dosi ci potrebbe essere una nuova crescita”.

E per quel che riguarda il personale sanitario che fino ad oggi non si è sottoposto al vaccino ? “Il personale sanitario si sta vaccinando – ha risposto Giovanni Cenderello - sono ora arrivate ulteriori lettere di richiamo e suggerimenti di vaccinazione. Io spero che tutti coloro che fino ad adesso si sono mostrati più recalcitranti rispondano in maniera positiva. E’ un nostro dovere etico, non un obbligo, non essere causa di malattia per gli altri. Lo facciamo per noi ma soprattutto per le persone di cui abbiamo cura. Questo è fondamentale”.

Guarda l'intervista:

Guarda la trasmissione integrale:

