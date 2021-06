Desideri un momento di relax, in un luogo da sogno, dove sentirti al centro dell'attenzione?  Al Centro Benessere dell'Hotel Parigi di Bordighera è possibile!

Da oltre vent'anni il Centro Benessere ed Estetico dell'Hotel Parigi di Bordighera si occupa oltre che di benessere estetico, di salute prendendo per mano ed accompagnando i propri clienti in percorsi creati per restituire equilibrio e benessere psicofisico: attraverso i massaggi, la cura della bellezza, corretta alimentazione e programmi fitness personalizzati.

La filosofia del Centro è toccare e riportare serenità globalmente nell'individuo: corpo, mente e anima.

“La struttura, situata al quinto piano dell'albergo – ha spiegato Roberta Fusco, coordinatrice del centro benessere, naturopata e operatore di benessere specializzata in massaggio sportivo ayurvedico e discipline olistiche - è stata completamente rinnovata nello stile e nell’offerta. Si tratta di una Spa che apre le proprie porte al territorio: il centro infatti, non è esclusivo per i clienti dell'albergo ma è rivolto a tutti coloro che vogliono ritagliarsi un momento di relax e di cura del proprio corpo. Lo staff è composto oltre a me, da Isabella Davì (specializzata in massaggio sportivo, ayurveda e maori) Lorenza Poli, (specializzata invece nell'estetica, epilazioni, trucco semi-permanente), Micaela Martoni ( specializzata nel massaggio estetico, trattamenti estetici del viso e del corpo). All’interno della struttura il cliente è al centro di ogni attenzione di uno staff di professionisti che saranno a vostra completa disposizione per concordare un programma personalizzato, con l’obiettivo di bilanciare attività fisica e relax, sessioni di massagi e trattamenti di bellezza, assecondando i vostri desideri e soddisfacendo ogni vostra aspettativa. Sono disponibili anche pacchetti benessere esclusivi dell'Hotel (che si basano su attività fisica e trattamenti) studiati insieme al medico a cui ci affidiamo e siamo centro esclusivo del marchio Mességué (orientato sulla fitoterapia). Il centro è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19. Potete prenotare massaggi e trattamenti o percorsi dimagrimento e benessere direttamente alla nostra segreteria”.

Per ulteriori informazioni:

Centro Benessere c/o Hotel Parigi

Lungomare Argentina, 18 – Bordighera

Tel. 0184.261405 - 349.6238447

Sito: http://www.benesserehotelparigi.com/