In estate si potrà guardare Sanremo dall’alto: a Pian di Nave ci sarà la ruota panoramica

A Sanremo torna un’installazione che negli anni scorsi ha attratto molti turisti e residenti nelle settimane del Luna Park.

La giunta matuziana ha dato l’ok oggi all'installazione della ruota panoramica a Pian di Nave, una delle zone più frequentate dai turisti in estate. La ruota, prima, era stata sistemata in piazzale Dapporto nelle settimane del Luna Park.

Ora la procedura sarà avviata nel minor tempo possibile per poi passare all’installazione in vista delle settimane clou dell’estate 2021, quella della tanto attesa ripartenza in libertà.