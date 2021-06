Covid: resta in terapia intensiva al San Martino il 34enne di Sanremo ricoverato dopo il vaccino

Si trova ancora in Terapia Intensiva il 34enne sanremese vaccinato con Johnson & Johnson. Ne ha dato notizia nel pomeriggio il Policlinico San Martino di Genova dove si trova ricoverato il matuziano. Così come sempre presso la struttura genovese, resta ricoverata in Ematologia la ragazza di 34 anni savonese; si tratta della paziente vaccinata con AstraZeneca il 27 maggio scorso. Le sue condizioni sono in miglioramento.