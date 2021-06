All’Antico Frantoio Grillo di Isolabona il riconoscimento internazionale di “Produit Gourmet Avpa Paris 2021”

Si è tenuta nei giorni scorsi a Parigi la consegna dei riconoscimenti dell’A.V.P.A. - Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles, organizzazione di produttori e professionisti del settore, che ogni anno esamina più di 700 produttori di tutte le parti del mondo. La giuria non esamina soltanto il gusto ed il legame con il territorio, ma valuta anche i valori di giustizia sociale e di rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

Fondata nel 2005, l’AVPA è in contatto con oltre 5.000 produttori di ben 40 Paesi. Attualmente conta circa 1000 soci attivi sparsi nei 5 continenti, in prevalenza agricoltori. Gli addetti (produttori, professionisti della produzione, della commercializzazione e della gastronomia), i componenti le Giurie (tecnici, cuochi, professionisti del gusto e della qualità, Q-graders) e le figure di spicco che la sostengono operano tutti su base rigorosamente volontaria.

“Siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento - dichiara Marco Grillo titolare del Frantoio - tre nostri prodotti di punta della nostra azienda si sono aggiudicati il prestigioso premio e confermano la nostra presenza fra i migliori produttori al mondo. Nel mondo della gastronomia i nostri prodotti si distinguono per la finezza del gusto e per la loro capacità di abbinamento elegante con i piatti delle cucine più raffinate. La medaglia AVPA rappresenta a livello internazionale un giudizio di grande eccellenza per la nostra produzione, ed è una garanzia in più per i nostri clienti. La valutazione di un collegio di esperti gastronomi e cuochi, permette ai nostri prodotti di fregiarsi del titolo di prodotti Gourmet, in quanto rispettano tutti i criteri di selezione: sono distinguibili dalla produzione ordinaria per l’originalità del gusto, della ricetta e/o aspetto; inoltre presentano una delicatezza e una persistenza in bocca, che ne fanno un prodotto memorabile; sono prodotti con ingredienti tracciabili e si presentano in una confezione commerciale che ne mantiene la freschezza, fornendo al tempo stesso informazioni corrette al consumatore”

L’azienda AGRICOLA GRILLO ANTICO FRANTOIO si trova a Isolabona, in provincia di Imperia in via Molino, n. 41 www.frantoioligure.it