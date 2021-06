A Sanremo "Un mare di bollicine", appuntamento il 10 e l'11 luglio con la tradizione spumantistica nazionale

Le bollicine italiane, il meglio della tradizione spumantistica nazionale, sono le protagoniste di un evento di due giorni, il prossimo 10 e 11 di Luglio. A fare da cornice, una delle location più affascinanti della città dei fiori: la Terrazza della Canottieri Sanremo, affacciata direttamente sul porto vecchio.



Organizzatrice dell’evento, Decantico SRL, azienda che gestisce il portale di Wine Learning decantico.com, sul quale organizza il primo corso per diventare sommelier interamente online e on demand in Italia. Oltre all’attività online, l’azienda propone eventi in presenza: “Abbiamo atteso la fine di questo periodo pandemico per uscire dal solo mondo online e affacciarci al mondo degli eventi in presenza. C’è grande attesa perché per noi è il primo evento e sarà un anticipo di quello che succederà da settembre in poi, con la nascita dei Decantico Club su tutto il territorio nazionale” - dichiara Marco Gallo, amministratore delegato dell’azienda.



“Un mare di bollicine” ospiterà alcune tra le migliori etichette italiane in libera degustazione: gli stand ospiteranno sommelier professionisti impegnati nella mescita dei vini e nella presentazione delle varie cantine e delle diverse tipologie di prodotti. Sia Sabato 10 che Domenica 11 dalle 14 alle 20 sarà possibile accedere alla manifestazione e degustare liberamente le etichette proposte. I biglietti sono già in vendita (obbligatoria la prevendita e la scelta della fascia oraria in cui accedere all’evento) e acquistabili tramite il seguente LINK

Non solo: la manifestazione prevede altri due importanti appuntamenti: 4 Masterclass (alle ore 15 e alle ore 18 entrambi i giorni) per approfondire e fare degustazioni guidate con diversi relatori, e soprattutto il "Gran Galà delle bollicine", previsto per sabato 10 Luglio alle ore 21 proprio sulla splendida terrazza della Canottieri Sanremo, dove al menu verranno abbinate alcune tra le migliori espressioni delle bollicine italiane.