Sanremo: pista ciclabile chiusa a Bussana, perdita d'acqua all'interno della galleria di Capo Verde

La decisione è stata presa per una cascata d'acqua che sta interessando la vola della galleria. Ravvisando un possibile pericolo di crollo, è stato chiuso il tratto.

A breve saranno disposti gli interventi in urgenza per riparare la perdita e ripristinare le condizioni di sicurezza. Fino a quel momento il transito sulla ciclabile rimarrà interrotto. Nel frattempo l'Amaie sta procedendo a effettuare dei rilievi sulla strada all'altezza della galleria per individuare la perdita.

Da segnalare che le transenne sono durate pochi minuti. Sono molti gli utenti della ciclabile che hanno letteralmente spostato l'ostacolo per transitare dall'altra parte senza rendersi conto del potenziale pericolo. Non è da escludere che sia richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per presidiare gli accessi della galleria e impedire alle persone di transitare.

Stando ai primi rilievi da parte di Amaie, pare che la perdita d'acqua provenisse da un'azienda floricola della zona.