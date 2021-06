Riva Ligure: abitanti protestano contro camion posteggiati, "Piazzale diventato di monopolio di una impresa"

Gli abitanti di piazzale Casai a Riva Ligure si lamentano per la presenza costante di camion e mezzi d'opera. 'Una occupazione' dello spazio pubblico che sta creando non pochi disagi: "Siamo distanti circa 500 metri dal centro di Riva e il piazzale é stato invaso da numerosi camion mezzi d’opera che lo considerano proprietà propria con notevoli disagi per i residenti nell'indifferenza delle autorità comunali. Si potrebbe dire che il piazzale sia diventato monopolio di una ditta di movimento terra. - raccontano - Dobbiamo fare i conti con un inquinamento acustico e ambientale tipico della periferia industriale".

"Il transito pedonale è diventato pericoloso e non è più possibile trovate un posteggio libero per le macchine. L'unica pianta, un bellissimo pino è stato rotto da questi mezzi pesanti e lasciato accasciato al suolo con delle transenne. - denunciano - Qui finalmente, dopo anni di attesa, inizieranno importanti lavori, finanziati con denari pubblici, per la sistemazione del primo tratto della strada che molto probabilmente in seguito verranno nuovamente compromessi dalla presenza dei grossi mezzi pesanti! Chiediamo una soluzione"