Sanremo: un milione di incassi nella prima settimana di apertura del Casinò, sale piene come non mai

Un milione e 40mila euro di incassi nella prima settimana. E’ questo il risultato del Casinò di Sanremo che, il 7 giugno scorso ha riaperto i battenti dopo la chiusura alla quale è stato costretto dal 26 ottobre scorso.

Un successo a dir poco clamoroso per l’azzardo matuziano che, già dal primo giorno aveva visto una tendenza importante negli ingressi e nei relativi incassi. Una settimana, la prima di apertura, che a tratti sembra essere quella di Capodanno, con picchi di presenze nelle sale degne di un ‘ponte’ festivo o di serate in occasione del Festival.

Una grande voglia della clientela di tornare a tentare la fortuna che regala un po’ di speranza per quella che è l’azienda più importante di Sanremo e che punta a incassare circa 4 milioni al mese per i restanti sei del 2021. Gli incassi mancati del periodo Covid non torneranno di certo ma, se il buongiorno si vede dal mattino gli incassi della prima settimana aprono un’estate particolarmente frizzante per la casa da gioco matuziana.

Azzardo nell’azzardo, quello di aprire con un torneo di poker che, invece, ha garantito un ottimo giro d’affari, visto che gli appassionati hanno anche riempito le sale classiche, oltre a quelle dei tornei. Appuntamenti, quelli con il poker, che torneranno anche nei prossimi mesi, per garantire clientela appassionata, oltre a quella già presente.

E l’estate deve ancora cominciare, visto che le scuole stanno chiudendo e sono attesi i turisti della bella stagione. Le prenotazioni negli alberghi fanno ben sperare, così come al Casinò che può trascinare la città dei fiori lontano dallo spettro del Covid e dei problemi economici.