Il prof. Giulio Sapelli, economista di fama internazionale, ospite questa sera alle 20:45 di “Lavoro e impresa”

Nuova puntata questa sera, in diretta alle ore 20:45, della trasmissione di Sanremonews e Imperianews a carattere economico realizzata in collaborazione con la Confartigianato di Imperia. Il format, dal titolo ‘Lavoro e impresa. Innovare per crescere’ e condotto da Federico Marchi, affronterà oggi il tema degli strumenti e delle misure di sostegno legate al difficile momento per l’emergenza Covid.

Ospite d’eccezione della trasmissione sarà il prof. Giulio Sapelli, economista di fama internazionale, che dopo aver ricoperto incarichi di alto profilo (Eni, Unicredit, Olivetti, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, ecc) è ora Presidente della Fondazione Germozzi di Confartigianato. Durante la puntata interverranno poi il segretario di Confartigianato Imperia Barbara Biale e Mariangela Camarda dell’ufficio fiscale.

La trasmissione andrà in onda questa sera alle ore 20:45, sui siti Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, sulla pagina '2 ciapetti con Federico' e su quella di Confartigianato Imperia.