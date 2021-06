Sanremo: rubano 40 euro di trucchi all'OVS di via Matteotti, due minorenni fermate dalla Polizia

Due minorenni di Arma di Taggia sono state fermate questo pomeriggio dalla Polizia in via Matteotti.

Le due giovani avevano appena rubato 40 euro di trucchi all'OVS vicino al Teatro Ariston, ma la loro 'azione' non è passato inosservata ai responsabili del negozio che hanno subito chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.