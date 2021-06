Sabato prossimo appuntamento con il tradizionale concorso del Ponente Ligure ‘Miss Val Nervia’

La Val Nervia, grazie alla sinergia fra il Gruppo 29 Luglio di Ivano Anfosso e l’AST Promotion agency di Stefano Calabria, riparte alla grande sabato 19 giugno con il tradizionale concorso che ormai da anni caratterizza l’estremo Ponente Ligure: Miss Val Nervia.



Il concorso gratuito, aperto ad ambo i sessi e a tutte le età, vedrà incoronare oltre a Miss Val Nervia 2021 (dai 14 anni ai 30), a Lady Val Nervia 2021 (riservata alle partecipanti dai 31 anni in su), a Mister Val Nervia 2021, anche Miss Venere d’Italia che accederà direttamente in finale a Roma, essendo questa anche la prima selezione ‘Liguria’ di questo importante concorso nazionale. Novità da quest’anno la proclamazione per ciascun comune partecipante della propria Miss che li rappresenterà per l’anno 2021/2022: Miss Apricale, Miss Bajardo, Miss Camporosso, Miss Castelvittorio, Miss Isolabona, Miss Pigna, Miss Rocchetta Nervina e Miss Ventimiglia i cui sindaci o rappresentanti, insieme alla detentrice del titolo Ilaria Salerno, nota influencer ligure da 80mila followers, protagonista del piccolo schermo e comparsa cinematografica, comporranno la giuria a cui spetterà l’arduo compito di eleggere le venti vincitrici a vario titolo. Già nel pomeriggio le partecipanti effettueranno le prove ed un breve corso di portamento sotto la direzione della coreografa Mabel Melena Soyer ed il Backstage sarà diretto da Francy Ferri. I soli fotografi ufficiali accreditati saranno: Elisabetta Musante, Enrico Kovac, Manfredo Scacciotti, Mauro Frassinetti e Ivano Anfosso. Il trucco/parrucco sarà curato da Doligiò, Niko Tatoo ed Alma Beauty.



La serata presentata dallo showman Paolo Bianco si svolgerà, nel rispetto delle vigenti norme, nella struttura del Lago Bin a Rocchetta Nervina e avrà inizio alle ore 20.00. Per accedere in qualità di pubblico è consigliabile la prenotazione al n° 347.277.4689, numero al quale è possibile rivolgersi anche per informazioni.