Domani la manifestazione delle 'Sentinelle in piedi': la risposta del Partito Democratico imperiese

“Nel nostro paese già esiste una legge, dall'ormai lontano 1993, la cosiddetta legge Mancino, che punisce l'incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi e che oggi deve essere integrata rispetto a nuove, preoccupanti forme di violenza discriminatoria”.

E’ questa la risposta del Partito Democratico imperiese alle ‘Sentinelle in piedi’, che domani manifesteranno il loro dissenso al Ddl Zan. Il Pd ha anche aggiunto un passaggio di Voltaire ed aggiunge “I fatti incresciosi che si verificano purtroppo con una frequenza crescente e serpeggiante. Aggiungiamo la nostra ferma convinzione secondo cui contro la violenza e la discriminazione si deve intervenire in maniera chiara e inequivocabile. Resta allora ben poco da aggiungere. Forse, per concludere la nostra posizione, possiamo solo ricorrere ad un altro filosofo, Karl Popper ‘Se estendiamo l''illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro gli attacchi degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi’.”