Ventimiglia: rifiuti abbandonati la notte in via Tenda, Scullino “Inaccettabile” (Foto)

I rifiuti abbandonati in via Tenda

Con la fine del coprifuoco si manifestano, purtroppo, alcuni cattivi comportamenti al calare del buio. Ne è dimostrazione lo scarico selvaggio di rifiuti ingombranti durante questa notte in via Tenda, un'immagine che non piace affatto all'amministrazione.



“Inaccettabile - dice il Sindaco Scullino che prosegue - non ci demoralizziamo, continuiamo a fare il nostro dovere”.



Intanto il lavoro di pulizia e manutenzione procede. In zona 'sirena' vanno avanti gli interventi di ripristino e rimozione rifiuti, tra cui è possibile notare anche i segni di probabili passati accampamenti.