Ventimiglia: domani riapre la Biblioteca Aprosiana con tante novità per aumentare l'offerta

Da domani riapre la Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia.

Oltre ai lavori di manutenzione sono stati introdotti 200 nuovi volumi e installati altri scaffali al fine di aumentare l'offerta letteraria e culturale.

I posti a sedere saranno distanziati e l'afflusso sarà regolato per assicurare una permanenza in totale sicurezza. Inoltre sarà possibile prenotare l'accesso per motivi di studio e ricerca.

La Biblioteca sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.15. Un nuovo capitolo da scrivere in un luogo di cultura che mancava a molti.