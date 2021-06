Camporosso: terreno senza manutenzione vicino a casa, le proteste di un nostro lettore (Foto)

Un nostro lettore di Camporosso, Franco Marino, ci ha scritto per chiedere un intervento relativo a un terreno vicino alla sua abitazione:

“Ho l'abitazione confinante con un terreno dell'Autostrada A10, a Camporosso, in direzione Ventimiglia. Scrivo per segnalare l'incuria e la non manutenzione del terreno: ogni volta che c'è da falciare l'erba onde evitare l'arrivo d'insetti o altro, devo essere sempre io a scrivere o telefonare, quando dovrebbe trattarsi di manutenzione ordinaria. Inoltre cosa più grave è lo smottamento del terreno (grossi alberi con radici fuori e pericolanti) che ha causato danni non da poco alla mia proprietà, sia agli interni che gli esterni come si può vedere nelle foto. Purtroppo, nonostante le segnalazioni nulla si muove e dobbiamo convivere con questo scempio. Ormai sembra una discarica, sicuramente poco piacevole, visto che è a pochi centimetri da casa mia. E sempre con la paura che non mi cada qualcosa in testa”.