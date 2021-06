Ecoservice Line di Imperia presenta: la sanificazione Covidfree

La ripartenza è sempre lunga è difficile, però alcune aziende hanno trasformato la crisi in opportunità ed è il caso dell'Ecoservice Line di Imperia che ha messo in campo una serie di prodotti certificati, per la pulizia e la sanificazione degli ambienti, certificati BSystems, in grado di rendere le strutture trattate Covidfree. Grazie all’azione chimica e meccanica di questi prodotti, le superfici vengono rese inattaccabili in modo permanente da virus e batteri.

“Siamo in grado di rendere le superfici trattate Covidfree in modo permanente, contro virus e batteri - ha dichiarato Nicolò Maria Clausi, amministratore delegato della Ecoservice Line – e la prima struttura in Liguria ad essere stata certificata Covidfree è il complesso residenziale Borgo della Rovere di San Bartolomeo al Mare. I prodotti BSystems che impieghiamo,oltre alle proprietà antibatteriche delle nanoparticelle di titanio, sono in grado di attuare un’azione sanificante e virucida, garantendo così superfici igienizzate e sanificate secondo normativa ministeriale. Stiamo parlando di prodotti chimici non nocivi e che non inquinano. Dopo il trattamento, le superfici resteranno sanificate in modo permanente e il cliente riceverà un kit di manutenzione con prodotti specifici, che dovrà utilizzare al posto di quelli tradizionali. In questo modo, verrà mantenuto inalterato il potere Covidfree del trattamento iniziale”.

Il residence del Borgo della Rovere di San Bartolomeo al Mare è stato il primo complesso a ricevere sul territorio ligure, la certificazione dell'Ecoservice Line, di struttura Covidfree.

Di recente è stata anche creata una Community #VirusFree per indicare le strutture ricettive Covidfree. La piattaforma ha come obiettivo quello di registrare tutte le strutture sanificate e igienizzate in modo permanente, secondo normativa DPCM. Grazie a questa applicazione i turisti potranno conoscere in anticipo i complessi ricettivi completamente Covidfree.