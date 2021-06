I cinofili dei Vigili del Fuoco liguri ricordano 'Canada' il cane da ricerca morto oggi (Foto)

E’ morto oggi un fedele collega dei Vigili del Fuoco della nostra regione. Si tratta del 4 Zampe ‘Canada’ uno dei cani del Nucleo Cinofili Liguria dei Vigili del Fuoco, uno dei più anziani che aveva esperienza ‘da vendere’ e che, insieme al suo conduttore Mirko Gianuzzi, aveva partecipato a tantissimi interventi di soccorso.

‘Canada’ era operativa dal 2010, aveva 14 anni e tantissimi sono stati gli interventi ai quali ha partecipato. Molte le persone ritrovate vive, tanti i crolli nei quali ha operato: quello della Torre Piloti nel 2013, nel terremoto di Amatrice nel 2016, a Norcia, all’esplosione della palazzina ad Arnasco nel savonese, con il ritrovo di una persona sotto le macerie. Ma anche per la valanga di Rigopiano nel 2017 e al crollo del Ponte Morandi nel 2018.

‘Canada’ non si è mai fatta da parte e, quando c’era da andare saliva su quel mezzo rosso insieme a Mirko e andava dove c’era bisogno. “Siamo stati onorati di averti avuto come collega – dicono dal reparto cinofili dei Vigili del Fuoco - e ci stringiamo al dolore per la tua perdita stando vicino al nostro collega Mirko”.