Sanremo: troppi topi nella zona di via Dante Alighieri, il grido d'allarme di una nostra lettrice

Una nostra lettrice, Annamaria Tabacci residente a Sanremo in via Dante Alighieri, ci ha scritto per segnalare una forte presenza di topi, da diversi giorni nella zona di Baragallo:

“Da giorni vediamo ratti di grandi dimensioni aggirarsi intorno alla nostra abitazione (provenienti da fogne e da un ex locale della zona). Siamo esasperati e preoccupati in quanto abbiamo nipoti che non posso uscire di casa e persone adulte colte da malore a seguito della vista di queste creature. Abbiamo allertato gli organi competenti e ci sono state fornite risposte vaghe alle continue segnalazioni. Chiediamo provvedimenti seri e concreti, ci sentiamo cittadini dimenticati”.