Incidente nelle campagne di Pieve di Teco: allevatore muore schiacciato da un trattore (Foto)

Incidente mortale sulle alture di Pieve di Teco, in zona Nirasca. Un allevatore, Fabio Rovere, di 48 anni è finito sotto un trattore. Stando a un prima ricostruzione, il cadavere è stato ritrovato da altri allevatori che si occupano della gestione degli animali. Insospettiti dal mezzo con motore acceso, ma senza nessuno a bordo hanno controllato, ritrovando così il corpo di Rovere ormai senza vita sotto il mezzo.

E' stato subito richiesto l'intervento dei soccorsi al 118 che ha inviato un equipaggio dell'automedica con il personale sanitario e un'ambulanza della Croce Rossa di Pieve di Teco. Presenti sul posto anche le squadre dei Vigili del Fuoco. In un primo momento è stato anche richiesto l'intervento dell'elisoccorso poi fatto rientrare quando è stato constato che per il 48enne non c'era più niente da fare.