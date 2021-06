Covid in Liguria: dati ancora in calo, in provincia di Imperia solo 2 nuovi positivi in 24 ore

Sono 30 i nuovi positivi al Covid oggi in Liguria a fronte di 2.114 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 1.949 tamponi antigienici rapidi. In provincia di Imperia sono 2 i nuovi casi rilevati, 2 a Savona, 26 a Genova, 0 a La Spezia.

Nella nostra provincia continuano a calare i dati: sul numero totale dei positivi (166) e degli ospedalizzati, 1 in meno, così come i soggetti in sorveglianza attiva. Oggi si registrano due morti, risalenti al 1° giugno, presso il Policlinico San Martino, una donna di 38 anni e un uomo di 54 anni.