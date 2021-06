Imperia: iscrizioni aperte a due corsi di formazione sugli impianti elettrici con Confartigianato

Nel mese di giugno la Confartigianato di Imperia organizza per i suoi associati due eventi informativi relativi gli impianti elettrici. Il primo appuntamento, in collaborazione con il CEI, è previsto per il giorno 11 giugno dalle ore 16:30 alle ore 18:30 e avrà il titolo "La documentazione di progetto degli impianti elettrici: focus sulla dico". Per poter partecipare all'evento è necessario registrarsi ad un link fornito dalla Confartigianato.





Il programma della giornata prevede la trattazione dei seguenti temi:



- La normazione al servizio degli installatori: il ruolo del CEI. La formazione, le Norme e le Guide di riferimento



- Progettazione ed installazione degli impianti elettrici utilizzatori: nuova edizione Guida CEI 0-2



- La compilazione della DICO



- Dibattito e conclusione dei lavori

Il secondo appuntamento, organizzato in collaborazione con TuttoNormel, si svolgerà il 22 giugno dalle 19 alle 20 e in replica il giorno 23 giugno sempre nello stesso orario. Il titolo è "Webinar Tuttonormel – Confartigianato” e per poter partecipare sarà necessaria una registrazione tramite web.





In questo secondo appuntamento saranno approfonditi i seguenti argomenti:



- Edifici civili e impianti elettrici: cosa cambia con la nuova norma CEI 64-8 (2021)



- Nuova dichiarazione di conformità online



- Domande e risposte in diretta

"Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524501" - ricordano da Confartigianato.