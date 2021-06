Imperia, via libera della Giunta alla convenzione sul campetto di Via Gibelli: “Durerà 9 anni, sarà a disposizione di scuole e associazioni”

La Giunta municipale di Imperia, su proposta dell'assessore allo Sport Simone Vassallo, ha approvato la bozza di convenzione con la quale il Comune acquisirà la concessione d'uso del campetto di Via Gibelli per la durata di nove anni, fino al 1 giugno 2030, con la possibilità di rinnovo per ulteriori nove anni.

Il campetto sportivo sarà fruibile, in via esclusiva in orario scolastico, dall'Istituto I.P.S.I.A. e sarà messo a disposizione, nell'orario extrascolastico, di altre istituzioni scolastiche e-o associazioni, previa stipula di accordi che ne prevedano le modalità di utilizzo.

“Con questo atto portiamo a compimento un percorso che è stato a tratti tortuoso, commenta l'assessore Vassallo, ma che ci ha visti impegnati nel consentire la piena fruibilità del campetto, ovviamente nel rispetto del regole. La promozione dell'attività sportivo-ricreativa è uno dei temi che sta maggiormente a cuore al Sindaco Scajola e a tutta l'Amministrazione Comunale e questo atto, con una concessione così lunga, ne è la prova tangibile. A breve provvederemo a stipulare appositi accordi con le varie associazioni cittadine che hanno già manifestato il loro interesse all'utilizzo del campetto. Ci tengo a ringraziare la consigliera Rita Elena, ha concluso l'assessore, che ha collaborato con me affinché si arrivasse al lieto fine di questa vicenda”.